Ｄ＆Ｍカンパニーが大幅高している。１５日の取引終了後に集計中の２６年５月期連結業績予想について、営業利益が２億円から２億７０００万円（前の期比９．７％減）へ、純利益が１億５１００万円から２億２１００万円（同０．５％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 Ｃ＆Ｂｒ（コンサルティング＆ビジネスリノベーション）サービスにおける大型医療機器の販売などが想