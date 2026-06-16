ＩＮＰＥＸや石油資源開発、ＥＮＥＯＳホールディングスといった石油関連株が安い。１５日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前週末比４．１３ドル安の１バレル＝８０．７５ドルと大幅安となった。一時、７９．７０ドルと３月上旬以来、３カ月ぶりに８０ドルを割り込んだ。米国とイランが戦闘終結に向けて合意したことで原油を巡る不安が後退し、原油先物相場で