ピーバンドットコムは４日ぶりに急反騰し、ストップ高となる前営業日比８０円高の４５９円に買われた。１５日の取引終了後、米ＤｉｇｉＫｅｙと電子部品の継続的な購入条件などを定めるＶＰＡ（ボリューム・パーチェス・アグリーメント）を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。今回の契約を通じ、ＰバンＣＯＭは展開している部品表管理・部品調達・在庫管理のためのオンラインプラッ