クラシコムが急反落している。１５日の取引終了後に第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算を発表し、売上高７９億５８００万円（前年同期比２２．７％増）、営業利益１３億４０００万円（同５３．９％増）、純利益９億１３００万円（同６０．４％増）と大幅増益となり、あわせて期末一括配当予想を４８円から５５円（前期４８円）に引き上げたが、株価は直近で連騰していただけに、材料出尽くし感から売られて