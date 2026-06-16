ニーズウェルが反発している。１５日の取引終了後に、２６年９月期の配当予想を期末一括１２円から期末一括１４円（前期１２円）に増額修正したことが好材料視されている。創立４０周年を迎えることを記念して記念配当２円を実施する。 出所：MINKABU PRESS