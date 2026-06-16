ミネベアミツミが切り返し態勢にあり、ここは追撃買いで対処したい。今月５日に上場来高値５０８８円をつけた後は調整局面に移行したが、２５日移動平均線を支持ラインに目先リバウンド局面へと移行した。群を抜く世界シェアを誇る極小ボールベアリング（軸受け）が、絶好調に推移し収益拡大に反映されている。とりわけ、ＡＩデータセンター内にあるサーバーラックの冷却用ファンモータ