8月7日に公開されるミニオンズが主役のシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaのラージフォーマットでも上映されることが決定。あわせて4D版特別予告が公開された。 参考：『ミニオンズ＆モンスターズ』吹替版キャストに松平健＆山寺宏一日本版予告も公開 全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）を記録するアニメーション映