北川精機が前日に続き大幅続伸。５日・２５日移動平均線が３５００円近辺で絡み合いゴールデンクロスを目前に捉えるが、この両移動平均線を一足先にマドを開け上放れ戻り足を鮮明としている。 同社はプリント基板の真空プレス機を主力製品として手掛け、特にＡＩサーバー向け銅張積層板（ＣＣＬ）成形用真空大型プレス機への引き合いが高水準で収益を押し上げている。２６年６月期営業利益は前期比３０％