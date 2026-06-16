加齢とともに多くの人が向き合う白内障、そして近視・乱視・老眼といった「見え方」の悩み。「人生100年時代」において、『見える』ことは単なる医療の問題ではなく、働くこと、学ぶこと、楽しむことを支える社会基盤になりつつあります。白内障手術や眼内レンズ、近視などを改善させる屈折矯正手術は進歩を続け、その目標は「見えればいい」から「その人らしく見える」へと移りつつあります。これらの技術について議論する第41回