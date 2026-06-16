水腎症の原因の中には、日々の生活習慣と深く関わるものがあります。水分摂取の習慣や食事内容、生活習慣病の管理など、日常のなかで取り組める対策は少なくありません。このセクションでは、水腎症につながりうる生活習慣上のリスクと、腎臓の健康を長く保つために心がけたい予防のポイントについて詳しく解説します。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経