2026年6月18日（日）、函館競馬場にJRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真さんが来場します。函館競馬第11レース終了後は、表彰式のプレゼンターとして登壇。16:35頃からは中央競馬全レース回顧トークショーで2025M-1王者 たくろうのお二人によるMCのもと、竹内さんとレースを振り返ります。函館競馬場を訪れた際は竹内涼真さん登壇イベントもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。表彰式プレゼンター時間