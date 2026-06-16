サウジアラビア代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージＨ組の第１節で、ウルグアイ代表と対戦。41分にアル・アムリのゴールで先制も、80分に同点弾を許し、１−１で終えた。勝点３は手にできなかったが、負けはしなかった。そして、アジア勢の好調の流れをつなぐ結果でもある。今大会のここまでを振り返れば、韓国がチェコに２−１で競り勝ち、カタールはスイスと１−１のドロー。オーストラリアはトル