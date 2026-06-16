夏は、海・プール・旅行など楽しみな予定が増える季節です。しかし外出の機会が増える一方で、女性にとっては生理が重なり、「海・プールの予定と生理が重なりそう」「汗で生理中のムレが気になる」「外出先で生理痛がつらい」など、夏ならではの生理悩みを感じる人も少なくありません。そこで今回、クリニックフォアグループでは医師監修のもと、そんな”夏の3大生理悩み”を解決する対策を発信しています。■医師監修！夏の”3