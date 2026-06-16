日本サッカー協会（JFA）は現地６月15日、前日のオランダ戦（２−２）で左膝を負傷したMF久保建英（レアル・ソシエダ）がホテルで別調整になると発表した。右シャドーで先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。自ら交代を要求し、足を引きずりながらピッチを後にしていた。試合後は車いすに乗って、会場を後にする様子が確認されていた。 この日、日本代表はU-1