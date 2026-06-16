【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaの新曲「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」が、7月2日からMBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国同時放送開始されるTVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』エンディング主題歌に決定した。 ■「エルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます」（ReoNa） 「Lv.1 職業：人間」を表題曲としたReoNa