16日10時現在の日経平均株価は前日比99.48円（-0.14％）安の6万9218.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は357、値下がりは1162、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は116.66円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が69.39円、ファストリ が38.62円、ディスコ が20.72円、京セラ が16.63円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト