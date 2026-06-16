台湾メディアのETtodayは15日、「W杯で最も心温まる話題！」と題し、日本代表チームのオランダ戦後のロッカールームが話題になっていると報じた。15日のグループF第1戦で日本はオランダと対戦。後半5分にオランダに先制されるも、同12分に中村敬斗のミドルシュートで同点に追い付く。さらに、オランダに勝ちこされて迎えた同44分には小川航基のヘディングが鎌田大地の頭に当たってゴールに吸い込まれた。日本は強豪オランダ相手に2