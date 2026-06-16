中国の李強国務院総理は6月15日午前、ベトナムのレ・ミン・フン首相からの要請に応じ、電話会談を行いました。李総理は「習近平国家主席は今年4月、訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長兼国家主席と会談し、戦略的意義を持つ、より高いレベルの中越運命共同体構築について重要な共通認識に達した。中国はベトナムと発展戦略の連携を深め、2国間貿易の拡大と質の向上を推進し、より高いレベルでの互恵・ウィンウィンを実現し