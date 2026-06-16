TVアニメ「佐々木とピーちゃん」Season2の放送が2026年10月に決定となった情報の最新PVが解禁となった。更に、新ビジュアルが公開となった！ お隣さん、佐々木とピーちゃんの後ろにアバドンの手が伸び…印象的なイラストが到着！シーズン2に向けての続報に注目だ。 メインスタッフは監督には伊部勇志、副監督には大内大和、シリーズ構成に赤尾でこを迎え、キャラクターデザインは仲敷沙織ア