元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が、13日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』（土曜18時30分）に出演。嫌いなレジャーを公の場で明かした。 ゲストとして登場したのは元TBSでフリーアナ堀井美香。堀井が夫の方が料理上手だと告白し、「（夫）がキャンプとか行く人なんで。火を使って焼いて」とコメント 。田中が「キャンプには堀井さん、行かれないんですか？」と尋ね