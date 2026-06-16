お笑いタレント伊集院光が、15日放送のTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』（月曜25時）に出演。サッカーワールドカップ中継をめぐる解説者たちの印象について語り、とりわけ元日本代表の本田圭佑氏の解説に対する評価を明かした。 ネット上で賛否が分かれている本田氏の語り口 番組で、伊集院は「ワールドカップ、サッカー面白いなぁと思って」と切り出しつつ、「ネットニュースの見出しと