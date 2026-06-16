6月16日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 朝から特に南部に雨雲がかかっています。午前中は南部を中心に雨が降る見込みです。梅雨前線は沖縄付近から北上し、今日は九州南岸で停滞する見込みです。前線に近い南部ほど雨雲がかかりやすく、県北部も雨雲が一時的にかかることがあります。熊本地方や阿蘇地方は曇りでところにより雨となりますが、午後は少し日