サンリオ子会社のサンリオエンターテイメント（東京）は１５日、大分県日出町で運営する屋外型テーマパーク「ハーモニーランド」の周辺にある３０ヘクタール超の土地を取得したと発表した。同園をリゾート化する構想の一環で、現在のエリアの約４倍の広さに当たる。あわせて、既存施設の大規模改修に着手する計画も明らかにした。同社の小巻亜矢社長が大分県庁を訪れ、リゾート化に向けた「基本計画の第１弾」として佐藤樹一郎