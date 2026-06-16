元乃木坂46メンバーの能條愛未が、夫の健康と好みを思って手作りする、栄養バランスが完璧に計算された豪華な和食料理の数々に絶賛の声が集まった。【映像】元アイドルが作った豪華手料理（自宅での様子も）6月14日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルとして放送され、先月列席者1000人を超える豪華