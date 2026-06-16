NHK総合で15日に放送された「FIFAワールドカップ20261次リーグ・F組日本対オランダ」（前4・00）の世帯視聴率が27・1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが16日、分かった。個人視聴率は14・8％だった。毎分最高視聴率は世帯、個人ともにいずれも試合終了直前の午前6時54分、55分で、世帯は34.9％、個人は19.7％だった。日本は過去3戦未勝利の難敵オランダと2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許