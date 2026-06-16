サッカー元日本代表で北中米Ｗ杯日本戦で解説を務める本田圭佑（４０）が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで生配信を行い、オランダ戦を振り返った。今回も様々な本田語録が話題となった中で、「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と相手の背番号１１への警戒感を示した一言が注目を集めたが、本田は「実況の小宮山（晃義アナウンサー）さんが４を聞いてきたんですよ。僕がおもろいというより４を聞いてきた小宮山さんがおもろ