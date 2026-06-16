機内での緊急時、頭上の棚から荷物を取り出そうとすれば避難する貴重な数秒が失われる/Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock via CNN Newsource（CNN）航空機から緊急避難する際の乗客の行動について、国際航空運送協会（IATA）が新しい安全キャンペーンを開始した。乗客は乗員の指示に従い、手荷物は一切持たずに最も近い出口へ速やかに移動するよう呼びかけている。IATAによると、乗客が私物やかばんを取り出すために立ち止まっ