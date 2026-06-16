オランダに2度追いついて勝ち点1ゲットサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。試合後に放送された「本田語録」の中で、本田よりも喜んでいた人物が話題となっている。“本田節”に注目が集まったオランダ戦。NHKで実況を務めたのは、小宮山晃義アナウンサ