1枚でサマ見えするのはもちろん、着回し力も高い服が欲しい！ そんなワードローブの強い味方になってくれるアイテムを探しているなら、【しまむら】をチェックしてみて。今回は税込1,089円というプチプライスながら着回し力もバッチリなしまむらのトップスをご紹介。アパレルスタッフとしても活躍するママインフルエンサー@yuki__wearさんの着こなし術を解説していきます。 1枚あると便利！ 着回し力抜群の裾レ