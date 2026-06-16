映画「アクアマン」などで知られる俳優のジェイソン・モモアが、映画「HELLDIVERS」から降板したことが分かった。同作はソニー・ピクチャーズとプレイステーション・プロダクションズによる人気ゲームの映画化作品で、「ワイルド・スピード」シリーズのジャスティン・リンが監督を務める予定だ。降板理由は明らかにされていない。 【写真】息子も俳優デビュー離婚した女優妻と仲む