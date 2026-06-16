ウルグアイが16→18、日本が18→17位にアップ北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎えた。ウルグアイ（FIFAランク16位）がサウジアラビア（同61位）対戦し、1-1のドローとなったなか、最新のFIFAランキングでウルグアイが2ランク下がり18位に、そして18位だった日本が17位へとランクアップした。日本は現地時間14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダと対戦。リードを許すもMF中村敬斗のゴ