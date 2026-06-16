東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。同ブランドから、Daichi Miuraが描く人気キャラクター「DiDi La Chignon（ディディ ラ シニョン）」をフィーチャーした「ショルダーバッグ」全7種が登場しています！デイリーユースから旅行のサブバッグまで、身軽なお出かけにぴったりなアイテムです。 Pl