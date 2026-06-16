【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、オランダ戦（２△２）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整を開始した。＊＊＊左膝を痛めてオランダ戦で途中交代したＭＦ久保建英がこの日、病院で検査を受けた。チーム広報が公表した。「結果はまだ不明」としている。オランダ戦後には、車椅子でスタジアムを後にした久