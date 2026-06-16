俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（6月19日公開）より、西野七瀬がナレーションを担当した特別映像と、THE ALFEEが書き下ろした主題歌「Crossroad-愛の免許返納-」のカラオケ風リリックビデオが解禁された。【動画】主人公・南条弘紹介映像＆主題歌リリックビデオ「あぶない刑事」シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズなどで知られる舘が本作で演じるのは、70歳の現役映画スター・南条弘。芸術作品への出演