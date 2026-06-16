人気アニメーション映画シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）のラージフォーマット上映が決定した。公開日より通常版に加え、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaで上映される。【動画】MX4D＆4DX特別予告映像「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※1ドル＝159円換算）を記録する人気シリーズ。日本では2022年に公開され、洋画アニメ興行収入ランキ