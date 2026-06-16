映画『鉄男』（1989年）や『野火』（2014年）などで知られる塚本晋也監督（※塚は旧字体）の最新作『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』の公開日が9月11日に決定した。あわせて予告編、メインビジュアル、場面写真が一挙解禁され、リリー・フランキーの出演も発表された。【動画】映画『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』予告編本作は、ベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンの実話を基にした作品。『野