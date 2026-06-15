とちぎテレビ 山岳地帯のパトロールなどに活用してもらおうとＳＵＶ型のパトカーが１５日、栃木県警に寄贈されました。 寄贈されたのはトヨタ社製のランドクルーザーとハイラックスをベースにしたパトカー２台です。 車両の特徴はパトライトの前に備えられているライトで周りを明るく照らすことで山岳での救助活動などに活用することができます。 「山岳警備隊の活動に役立てて