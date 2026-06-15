とちぎテレビ 足利銀行では２０２３年から地域貢献活動の一環として次世代の育成や支援を目的に栃木県にゆかりのある若い芸術家の作品購入に取り組んでいます。 今回購入するのは栃木市を拠点にｉｓｈｉｋｏとして活動する大石日向子さんの作品「向こうのこえ」と旧馬頭町、現在の那珂川町出身の星和真さんの作品「夕刻の那珂川」です。 大石さんと星さんは作品を携えて足利銀行の清水和幸頭取を表敬訪問しました。