とちぎテレビ 栃木県の上三川強盗殺人事件では、これまでに７人が逮捕されていて、その手がかりの一つになったのが防犯カメラです。事件前、現場周辺の防犯カメラには黒づくめの男の姿も確認されています。事件後、人々の防犯への関心が一層高まるなか、この１か月に県内で行われた防犯の取り組みをまとめました。 バールのようなものを手に持った黒ずくめの男。事件前、現場付近の防犯カメラが捉えたものです。こ