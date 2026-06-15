とちぎテレビ 上三川町の住宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件の発生から１４日で１カ月が経ちました。これまでに指示役や実行役などとみられる男女７人が逮捕された一方で、主導役とみられる男は現在も逃亡中で警察が行方を追っています。高校生が犯行に及ぶなど社会に衝撃を与えた事件の１カ月間の動きを振り返ります。 ５月１４日、田園風景が広がる上三川町上神主の住宅に何者かが押し入り、この家に住む富山英子さ