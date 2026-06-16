オランダを訪問中の天皇陛下は滞在先のアペルドールンで現地入り後初めて取材に応じられました。サッカーワールドカップの観戦から一夜明け、15日午後、陛下は滞在している王室の敷地にある「ヘット・ロー宮殿」を見学されました。陛下は、17世紀からおよそ300年間、国王や女王が暮らした宮殿内の礼拝堂や寝室などについて歴史的な説明を受けられました。また、皇后さまと一緒に緑豊かな城の周辺を散策し17日に国賓として臨む公式