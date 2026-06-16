金子恭之国土交通相は16日の記者会見で、ペルシャ湾内に留め置かれている日本関係船舶1隻の船体の一部に損傷が見つかったと明らかにした。原因は確認中という。人的被害はなく、日本人は乗っていない。自力航行は可能だとしている。