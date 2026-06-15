とちぎテレビ ６月に宇都宮市の住宅地でクマ１頭が捕獲されるなど、県内でもクマの目撃情報が相次いでいます。日光市では１５日、自治体の判断で緊急的に銃で駆除できる「緊急銃猟」を想定した訓練が行われました。 日光市では、クマが人の生活圏内に居座り、追い払いが困難な場合に安全を確保したうえで、市の判断により緊急銃猟を的確に行うため、４月１日に実施マニュアルを策定しました。 実施マニュアルに基づいて