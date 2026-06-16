ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦の試合前会見に臨み、故障者の現状について語った。守護神のディアスは4月中旬に「右肘関節遊離体の除去手術」いわゆる“関節ネズミ”を取り除くため、メスを入れた。現在は負傷者リスト（IL）に入っているが、指揮官は「とても順調。キャッチボールをしていて、今週ブルペンに入る予定だ。かなり良いスピードで回復している」と安堵し「復帰