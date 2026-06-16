次のアメリカ大統領選への出馬が取り沙汰されるカリフォルニア州のニューサム知事は、トランプ大統領が司法省を使って、自身と妻を標的にした捜査を進めていると主張しました。ニューサム知事は15日に公開したビデオ声明で、連邦捜査官が、家族や友人、自身の元スタッフらのもとを訪れ、記録の提出を求めていると明らかにしました。ニューサム氏は「私が大統領選への出馬を検討しているから狙われている」と話し、トランプ大統領が