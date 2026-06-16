アメリカ空軍のB52戦略爆撃機が西部カリフォルニア州で墜落し、乗っていた8人全員が死亡しました。カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地は15日、アメリカ空軍のB52戦略爆撃機、1機が墜落したと発表しました。爆撃機は基地を離陸した直後に墜落したということで、当局は乗っていた8人全員が死亡したとしています。この爆撃機は通常の試験飛行を行っていたということですが、墜落の詳しい原因などはわかっていません。B52はアメリカ