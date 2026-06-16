先月（5月）末、香川県三木町で、暴力団組員の男が木刀で男性の頭を殴るなどの暴行を加えたとして、けさ（16日）逮捕されました。 【写真を見る】木刀などで頭や背中を殴ったとして六代目山口組傘下の組員の男（27）を逮捕男は黙秘【香川】 傷害の容疑で逮捕されたのは、高松市木太町の無職、指定暴力団六代目山口組傘下組織の組員の男（27）です。 警察によりますと、男は、5月30日午後11時ごろから31日午前0時ごろまでの間