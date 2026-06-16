きのう（16日）、倉敷市で男が同僚の男性をなぐったとして、現行犯逮捕されました。 暴行の容疑で逮捕されたのは、倉敷市の配管工の男（26）です。 警察によりますと、男は、きのう午後8時ごろ、倉敷市の会社敷地内の駐車場で、同僚の男性の顔面をこぶしで1回なぐって転倒させる暴行を加えた疑いがもたれています。 男性は病院に運ばれましたが、意識不明の状態だということです。 警察の調べに対し、男は「自分がやったことに