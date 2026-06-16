MATCH 13グループH第2戦2026年6月16日7:00キックオフ（会場：マイアミスタジアム）サウジアラビア 1-1 ウルグアイ今大会終了後に退任する意向を示している名将マルセロ・ビエルサ率いる強豪ウルグアイと、前回大会でアルゼンチンを撃破するサプライズを起こしたサウジアラビアが激突した。立ち上がりからボールを保持したのはウルグアイ。守備時は［4-4-2］で構えるが、保持局面ではマヌエル・ウガルテがセンターバックの間に