日本時間16日未明、スペインは北中米ワールドカップのグループステージ初戦でカーボベルデと対戦し、0-0の引き分けに終わった。優勝候補の一角に数えられるスペインにとって、この結果は受け入れ難いものだろう。試合の序盤から相手を圧倒し、実に27本ものシュートを放ったが、守護神ホジーニャを中心に粘るカーボベルデの守備を崩すことができずスコアレスでのドロー決着となった。試合後、スペインメディアは相次いでこの結果を